Akıllı lens nedir? Akıllı lenslere neden ihtiyaç duyulur

Halk arasında "Akıllı Lens" olarak bilinen göz içi lensler nedir? Akıllı lens kimlere uygulanır. Akıllı lenslere neden ihtiyaç duyulur? Akılı lensin avantajları nelerdir? Kimler akılı lens kullanamaz? Kaç çeşit akıllı lens var? Akıllı lenslerin ömrü ne kadar? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Akıllı lensler en kaliteli ve güvenilir göz ürünleridir. Bu ürünler doğrudan retina dekolman tedavi sonrasında uygulanır. Bu kapsamda daha kaliteli görüş elde edilir. Peki ,Akıllı lens nedir? Akıllı lensin avantajları nelerdir? Kimler akıllı lens kullanamaz? Kaç çeşit akılı lens var? Akıllı lens ömrü ne kadar? Detaylar haberimizde...

AKILLI LENS NEDİR?

Akıllı lens olarak bilinen trifokal lensler, üç odaklı lenslere verilen isimdir. Hastaların göz tedavisinde akıllı lens kullanıldığında tedavi sonrası gözlük kullanma gereksinimi olmaz. Bu kişiler gözlüksüz olarak kitap okuyabilir ya da uzaktaki yazıları rahatlıkla görebilirler.

AKILLI LENSLERE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

Akıllı lens türlerine birçok nedenden dolayı ihtiyaç duyulur. Bu ürünler doğrudan katarakt ameliyatı daha başarılı geçmesine de destek olur. Gözlük kullanmak istemeyen hastalar doğrudan akıllı lensler kullanmayı uygun buluyor.

AKILLI LENS ÖMRÜ NE KADARDIR?

Ameliyattan sonra 1 gün içerisinde hasta günlük yaşantısına dönebilmektedir. Akıllı Lensler (göz içi lens) ömürlük lenslerdir. Hasta ömrü boyunca bu lensi kullanmaktadır.

AKILLILENS AMELİYATI RİSKLİ Mİ?

Sadece gözlüklerin atılması amaçlı bu ameliyatların yapılması durumunda ise özellikle yüksek miyop hastalarında sıradan katarakt ameliyatlarına göre daha fazla retina dekolmanı ve koroid kanaması gibi komplikasyonlarla karşılaşıldığı bilinmektedir. Bu durumlar, hasta ile mutlaka konuşulmalıdır.

KİMLER AKILLI LENS KULLANAMAZ?

Bu lensler tek açılı görme bozukluğu sorunu yaşayan kişilere takılmamaktadır. Çünkü uzağı ya da yakını görmekte zorlanmayan kişilerin görüş açılarını lens bozabilir, yaşam kalitesini düşürür. Dolayısıyla görme bozukluğu olan tüm hastalara uygulanmaz.

AKILLILENSTE YAŞ SINIRI VAR MI?

Akıllı lens uygulanması için normal şartlarda ilk uygulama yaşı kırk olarak önerilmektedir. Uygulama zorunluluğunun bulunması durumunda ileri derece göz hastaları için daha erken yaşlarda akıllı lens ameliyatı yapılabilmektedir.

KAÇ ÇEŞİT AKILLI LENS VAR?

Akıllı lenslerin iki odaklı akıllı lens (bifokal lens) ve üç odaklı akıllı lens (trifokal lens) lensler olmak üzere iki tipi bulunmaktadır.

AKILLI LENS TAKILDIKTAN SONRA ÇIKARTILABLİR Mİ?

Yerine uzak, yakın ve orta mesafede hastaya kaliteli görüş sağlayan Kalıcı Akıllı Lens yerleştirilir. Operasyon sonrasında hastanın gözü bandajlanır. Göz bandajı 2 saat gibi bir süre sonra çıkarılabilir.

AKILLI LENS GÖZ TEMBELLİĞİ NE OLUR?

Çok odaklı akıllı mercekler yakın görmeyi de gözlük olmadan sağlayabildiği için göz tembelliğine karşı koruyucu olabilir.