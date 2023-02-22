Akılalmaz filminin konusu ne? Akılalmaz oyuncu kadrosu! Akılalmaz hangi yıl, nerede çekildi?
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Akılalmaz filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Akılalmaz filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Akılalmaz konusu ne? Akılalmaz oyuncuları kimler? Akılalmaz hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...
Mucize Aşk, yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 2014 yapımı sinema filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Akılalmaz filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Akılalmaz konusu ne? Akılalmaz oyuncu kadrosu! Akılalmaz hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...
AKILALMAZ FİLMİNİN KONUSU NE?
2005 yılında Alex, annesi ve saldırgan, sevgisiz babası Björn ile bir köyde yaşıyor. Annesi aileden ayrılır ve Alex'in en yakın arkadaşı Anna, Stockholm'e taşınır. Alex babasını terk etmeye karar verir ve bir akrabasına taşınır.
Alex, on yıl sonra Stockholm'de yaşıyor ve artık ünlü bir piyanist. Yaz Ortası sırasında, Stockholm'de çok sayıda patlama olur. Alex, menajerinden ayrılır ve Anna ile birlikte daha gençken çaldıkları kilise piyanosunu satın almak için köyüne geri dönmeye karar verir. Orada Alex, köye geri taşınan Anna ile tekrar tanışır. İsveç'e yönelik saldırılar, yağmurlu yaz aylarında pervasızca araba kullanan ve arabalara çarpan insanları içerecek şekilde kötüleşiyor. Elektrik ve mobil şebekeler vurulur ve kullanılamaz hale gelir.
AKILALMAZ OYUNCU KADROSU!
Christoffer Nordenrot - Alex
Lisa Henni -Anna
Jesper Barkselius - Björn
Pia Halvorsen- Eva
Magnus Sundberg - Konny
Krister Kern -Kim
Karin Bertling - Büyükanne
Ulrika Backström - Klara
Alexej Manvelov - Tholén
Yngve Dahlberg - Emil
Linda Kulle - Pettersson
Håkan Ehn - Lasse
Tarmo Sakari Hietala - Berry toplayıcı
Niklas Jarneheim - Erik Amca
Arvin Kananyan - Sharokh
Lo Lexfors - Elin
Liselott Lindeborg - Lenny
Rickard Lundqvist - Landers
Carlos Paulsson - Polis
Rikard Svensson - Jögga
Johan Wåhlin - Råsmark
Eleonor Leone - Julia
Erik Bolin - Olay komutanı
Magdalena Eshaya - dilenci