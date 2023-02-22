Akılalmaz filminin konusu ne? Akılalmaz oyuncu kadrosu! Akılalmaz hangi yıl, nerede çekildi?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Akılalmaz filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Akılalmaz filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Akılalmaz konusu ne? Akılalmaz oyuncuları kimler? Akılalmaz hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Mucize Aşk, yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 2014 yapımı sinema filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Akılalmaz filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Akılalmaz konusu ne? Akılalmaz oyuncu kadrosu! Akılalmaz hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

AKILALMAZ FİLMİNİN KONUSU NE?

2005 yılında Alex, annesi ve saldırgan, sevgisiz babası Björn ile bir köyde yaşıyor. Annesi aileden ayrılır ve Alex'in en yakın arkadaşı Anna, Stockholm'e taşınır. Alex babasını terk etmeye karar verir ve bir akrabasına taşınır.

Alex, on yıl sonra Stockholm'de yaşıyor ve artık ünlü bir piyanist. Yaz Ortası sırasında, Stockholm'de çok sayıda patlama olur. Alex, menajerinden ayrılır ve Anna ile birlikte daha gençken çaldıkları kilise piyanosunu satın almak için köyüne geri dönmeye karar verir. Orada Alex, köye geri taşınan Anna ile tekrar tanışır. İsveç'e yönelik saldırılar, yağmurlu yaz aylarında pervasızca araba kullanan ve arabalara çarpan insanları içerecek şekilde kötüleşiyor. Elektrik ve mobil şebekeler vurulur ve kullanılamaz hale gelir.

AKILALMAZ OYUNCU KADROSU!

Christoffer Nordenrot - Alex

Lisa Henni -Anna

Jesper Barkselius - Björn

Pia Halvorsen- Eva

Magnus Sundberg - Konny

Krister Kern -Kim

Karin Bertling - Büyükanne

Ulrika Backström - Klara

Alexej Manvelov - Tholén

Yngve Dahlberg - Emil

Linda Kulle - Pettersson

Håkan Ehn - Lasse

Tarmo Sakari Hietala - Berry toplayıcı

Niklas Jarneheim - Erik Amca

Arvin Kananyan - Sharokh

Lo Lexfors - Elin

Liselott Lindeborg - Lenny

Rickard Lundqvist - Landers

Carlos Paulsson - Polis

Rikard Svensson - Jögga

Johan Wåhlin - Råsmark

Eleonor Leone - Julia

Erik Bolin - Olay komutanı

Magdalena Eshaya - dilenci