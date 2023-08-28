Akif Canlı izle! Akif 1. Bölüm TRT 1 Canlı izleme linki!

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Tacettin Girgin'in kaleme aldığı, başrollerini Fikret Kuşkan ve Özge Borak'ın paylaştığı tarihî dizi Akif, yakından takip ediliyor. Peki, Akif 1. Bölüm TRT 1 Canlı izleme linki var mı? Akif Canlı izle!

başrollerini Fikret Kuşkan ve Özge Borak'ın paylaştığı tarihî türdeki Türk yapımı mini internet dizisidir. Dizi, 7 Mayıs 2023 tarihinde 13 bölüm olarak tabii platformunda yayımlanmıştır. senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Tacettin Girgin'in kaleme aldığı, başrollerini Fikret Kuşkan ve Özge Borak'ın paylaştığı dizinin çekimleri Ekim 2021'de başlamış olup Kasım 2021'de sona ermiştir. Çekimler, İzmit'te yapılmıştır. Akif 1. Bölüm TRT 1 Canlı izleme linki! Akif Canlı izle!

AKİF KONUSU NE?

Selahattin Sancaklı tarafından yönetmenliği üstlenilen, senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Tacettin Girgin'in kaleme aldığı, başrollerini Fikret Kuşkan ve Özge Borak'ın paylaştığı tarihî türdeki Türk yapımı mini internet dizisidir. Dizi, 7 Mayıs 2023 tarihinde 13 bölüm olarak tabii platformunda yayımlanmıştır.

Dizinin çekimleri Ekim 2021'de başlamış olup Kasım 2021'de sona ermiştir. Çekimler, İzmit'te yapılmıştır.

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Başrol: Fikret Kuşkan; Özge Borak

• Fikret Kuşkan - Mehmet Âkif Ersoy

• Özge Borak - İsmet Hanım (İsmet Ersoy)

• Adnan Biricik - Tevfik Fikret

• Ertan Saban - Robert Frew

• Okday Korunan - Neyzen

• Erdem Akakçe - Eşref Edip

• Gökçe Akyıldız - Cemile

• Sümeyye Aydoğan - Neriman

• Taner Ertürkler - Mithat Cemal

• Taha Baran Özbek - Cevdet

• Emre Bey - Haluk

• Şifanur Gül - Feride

• Sevgi Temel - Süheyla

• Merve Ateş - Bedia

• Arben Akış

• Belinay Dursun

• Yusuf Aytekin - Cezmi

• Yusuf Eker - Ömer Rıza

• Murat Karak - Hüseyin Cahit

• Ercüment Fidan

• Eda Özel

• Tayfun Şengöz - Rıza Tevfik

• Dilara Gül Demiral

Akif, Kirli Kedi tarafından yapımı, Selahattin Sancaklı tarafından yönetmenliği üstlenilen, senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Tacettin Girgin'in kaleme aldığı, başrollerini Fikret Kuşkan ve Özge Borak'ın paylaştığı tarihî türdeki Türk yapımı mini internet dizisidir.

AKİF CANLI İZLE!

Akif dizisini TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.