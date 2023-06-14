Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Akif Çağatay Kılıç oluyor ve vatandaşlar tarafından Akif Çağatay Kılıç kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Akif Çağatay Kılıç kimdir? Akif Çağatay Kılıç kaç yaşında, ne iş yapıyor? Akif Çağatay Kılıç hayatı ve biyografisi!

Akif Çağatay Kılıç kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Akif Çağatay Kılıç kimdir? Ve Akif Çağatay Kılıç kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Akif Çağatay Kılıç kimdir? Akif Çağatay Kılıç kaç yaşında, ne iş yapıyor? Akif Çağatay Kılıç hayatı ve biyografisi!

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ KİMDİR?

Akif Çağatay Kılıç (d. 15 Haziran 1976), Türk siyaset bilimci ve eski Gençlik ve Spor Bakanı. 2013-2017 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini sürdüren Kılıç, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Samsun milletvekili olarak meclise girdi. Ayrıca Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde de AK Parti Samsun milletvekili olarak seçildi.

Çağatay Kılıç, 1960'lı ve 70'li yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekilliği yapan İlyas Kılıç'ın torunudur.