Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Akif Beki hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Akif Beki'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Akif Beki kimdir? Kaç yaşında, nereli? Akif Beko hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Akif Beki hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Akif Beki'nin hayatını araştırıyor. Peki, Akif Beki kimdir? Kaç yaşında, nereli? Akif Beko hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AKİF BEKİ KİMDİR?

Mehmet Akif Beki, (d. 2 Temmuz 1971, Bingöl), Türk gazeteci ve yazardır. Beki, Karar gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

2 Temmuz 1971'de Bingöl'de dünyaya gelen Beki, İstanbul Üniversitesi'nde Arap dili ve edebiyatı bölümü mezunudur. Meslek hayatına, üniversite öğrencisiyken muhabir olarak başladı. 1990 yılından itibaren Zaman, Yeni Yüzyıl, Haftalık İzlenim, Yeni Şafak ve Hürriyet Daily News gazetelerinde çalıştı. 1998 yılında Kanal 7 televizyonun Washington temsilciliğini yaptı. 2001 yılında Türkiye'ye döndü ve aynı kanalın Ankara temsilcisi olarak çalışmaya devam etti. 2009 yılında Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yapan Akif Beki, Radikal gazetesi kapatıldıktan sonra yine Doğan Grubu bünyesindeki Hürriyet gazetesinde yazmaya devam etti. 10 Ağustos 2017 tarihinde Hürriyet gazetesinden ayrıldı. Beki, 24 TV kanalının 2012 yılında genel yayın yönetmenliğini yaptı.

1996 yılında evlendi, ancak ilerleyen yıllarda boşandı. Bu evliliğinden bir oğlu var. 13 Mart 2012 yılında ise şarkıcı Zara ile ikinci evliliğini yaptı. 2016 yılında sona eren bu evliliğinden bir kız çocuğu var.

Akif Beki, 2005 ile 2009 yılları arasında T.C Başbakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı fakat gazeteciliğe geri dönmek için görevinden ayrıldı.

Kitapları

2003: Erdoğan'ın Harfleri

2004: Kara Liste: Basın Tarihinin En Büyük Sırrı

2008: İndus Vadisi'nin İncirleri

2015: Kara Liste

2019: Sıkıyönetici Buhran

2021: O Kadar Da Değil