Akhisar'da 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı üzerindeki çalışmalar Akhisar ilçe merkezinde sürüyor. Plan, gelecekteki mahallelerin şekillenmesinde önemli bir belge olarak değerlendiriliyor.

Akhisar ilçe merkezinin tamamını kapsayan alanda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı üzerindeki çalışmalar sürüyor. Hazırlanan plan, 10 Ekim 2023 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

İlgili komisyona havale edilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, vatandaşların yaşadığı mahallelerdeki geleceği etkileyecek önemli bir belge olarak dikkat çekiyor. Plan, gerekli değerlendirme ve incelemeler sonucunda onaylanarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıkarılacak.

"AKHİSAR BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI"

Akhisar Belediyesi tarafından 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı çalışmasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akhisar ilçe merkezinin tamamını kapsayan alanda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışması yapılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım Planı 10.10.2023 tarihli Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmiştir. 1/500 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı gerekli inceleme ve değerlendirme süreci tamamlandığında onaylanmasına müteakip Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıkarılacaktır. Bu kapsamda vatandaşların sahip oldukları taşınmazlara yönelik mağduriyet yaşamaması için askıya çıktığında bilgi almaları ve sürecin takipçisi olmalarını rica ederiz."