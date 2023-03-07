Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda var? Akfen halka arz ne zaman? Akfen (AKFYE) halka arz kaç lot verir? Akfen hisse kodu ne?

Halka arz takip eden vatandaşlar Akfen halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Akfen halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda var? Akfen halka arz ne zaman? Akfen (AKFYE) halka arz kaç lot verir? Akfen hisse kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...