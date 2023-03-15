Halka arz takip eden vatandaşlar Akfen halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Akfen halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Akfen halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Akfen halka arz hangi bankalarda var? AFKGY halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Akfen halka arz hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Akfen halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Akfen halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Akfen halka arz hangi bankalarda var? AFKGY halka arz kaç lot verir? sorularını merak ediyor. İşte Göknur alabileceğiniz bankalar!

AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Akfen halka arz sonuçları açıklandı.

"Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ("Akfen Yenilenebilir", veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket'in toplam 340.370.703 TL nominal değerli payları halka arz edilmiştir. Şirket'in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 9,80 TL olarak belirlenmiş olup, 340.370.703 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.335.632.889,4 TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 91,11 katı, Akfen Grubu Çalışanlarına planlanan tahsisatın yaklaşık 1,41 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının 17,69 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise 1,89 katı talep gelmiştir. Halka arzda tüm yatırımcı kategorilerinden toplam talep edilen nominal pay adedi 7.776.921.566 olup tahsis edilen 340.370.703 TL nominal değerli payın 22,84 katıdır. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Saygılarımızla;

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş"

AKFEN HANGİ BANKALARDA VAR?

Akfen, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

AKFEN NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Akfen, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

AKFEN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Akfenhalka arz tarihi 8-9-10 Mart 2023 olarak belirlendi.

AKFEN HİSSE FİYATI NE?

Akfen 9,80 TL'den halka arz olacak.

AKFEN HALKA HİSSE KODU NE?



Akfen hisse kodu #AKFYE olarak açıklandı.

AKFEN KAÇ LOT VERİYOR?

Göknur Gıda şirketi 340,370,703 lot veriyor.

AKFEN ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Akfen Oransal Dağıtım yapacak.