Akfen halka arz oransal mı, eşit mi? Akfen enerji halka arz ne zaman? Akfen halka arz hangi bankalarda var? AFKGY hisse halka arz kaç lot verir?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Akfen halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Akfen halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Akfen halka arz oransal mı, eşit mi? Akfen enerji halka arz ne zaman? Akfen halka arz hangi bankalarda var? AFKGY hisse halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Akfen halka arz oransal mı, eşit mi? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Akfen halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Akfen halka arz oransal mı, eşit mi? Akfen enerji halka arz ne zaman? Akfen halka arz hangi bankalarda var? AFKGY hisse halka arz kaç lot verir? sorularını merak ediyor. İşte Göknur alabileceğiniz bankalar!
Akfen, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Akfen, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Akfenhalka arz tarihi 8-9-10 Mart 2023 olarak belirlendi.
Akfen 9,80 TL'den halka arz olacak.
Akfen hisse kodu #AKFYE olarak açıklandı.
Göknur Gıda şirketi 340,370,703 lot veriyor.
Akfen Oransal Dağıtım yapacak.