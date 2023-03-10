Akfen halka arz oransal mı, eşit mi? Akfen enerji halka arz ne zaman? Akfen halka arz hangi bankalarda var? AFKGY hisse halka arz kaç lot verir?

Halka arz takip eden vatandaşlar Akfen halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Akfen halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Akfen halka arz oransal mı, eşit mi? Akfen enerji halka arz ne zaman? Akfen halka arz hangi bankalarda var? AFKGY hisse halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...