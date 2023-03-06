AKFEN halka arz eşit mi, oransal mı? AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda?

Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE koduyla Borsa İstanbul'da halka arz oluyor. Şirketin, SPK'ya yaptığı halka arz başvurusu, kurul tarafından onaylandı. Ardından AKFEN halka arz eşit mi, oransal mı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, AKFEN halka arz eşit mi, oransal mı? AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda?