AKFEN halka arz eşit mi, oransal mı? AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda?
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Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE koduyla Borsa İstanbul'da halka arz oluyor. Şirketin, SPK'ya yaptığı halka arz başvurusu, kurul tarafından onaylandı. Ardından AKFEN halka arz eşit mi, oransal mı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, AKFEN halka arz eşit mi, oransal mı? AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda?
Yaşanan iki büyük deprem sonrası iki hafta ara verilen halka arzlar, yeniden başladı. Bunun ardından AKFEN2in halka arzı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, AKFEN halka arz eşit mi, oransal mı? AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz hangi bankalarda? İşte detaylar haberimizde...
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz oransal olacak.
AKFEN halka arz 8-9-10 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.
1 TL nominal değerli payın fiyatı 9,80 TL
Şirket payları, #AKFYE kodu ile talep toplayarak, Borsa İstanbul'da işlem görecek.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Garanti Bankası A.Ş.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB A.Ş.
Tera Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.