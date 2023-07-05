Akfen GYO'nun otellerinde 10 milyonuncu misafir ağırlandı

Akfen GYO'nun Türkiye'de sahibi olduğu ve Accor Grubu tarafından işletilen 15 otelde 2007'den bu yana 10 milyonuncu misafir ağırlandı.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Akfen GYO) Türkiye'de sahibi olduğu ve dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Fransa merkezli Accor Grubu tarafından işletilen 15 otelde 2007'den bu yana 10 milyonuncu misafir ağırlandı.

Akfen GYO'dan yapılan açıklamaya göre, Accor Grubu ile gerçekleştirdiği uzun vadeli iş birliği kapsamında şehir otelciliğine adım atan Akfen, 11 Mart 2007'de şehir oteli yatırımlarının ilk iki halkası olarak Novotel İstanbul Zeytinburnu ve Ibis İstanbul Zeytinburnu otellerini hizmete açtı.

Accor Grubu işletmesiyle faaliyet gösteren Akfen GYO otelleri, Türkiye'nin farklı şehirlerinde stratejik konumlara sahip durumda bulunuyor.

İstanbul'da Tuzla, Esenyurt ve Karaköy'ün yanı sıra Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, Kayseri, Bursa, Adana, İzmir ve Ankara gibi önemli turistik ve iş merkezlerinde bulunan oteller, zengin hizmet ve konfor seçenekleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu çerçevede Akfen GYO Türkiye'de sahibi olduğu ve Accor Grubu tarafından işletilen 15 otelde 2007'den bu yana 10 milyonuncu misafir ağırlandı.

Kira geliri elde ettiği Türkiye, KKTC ve Rusya'da sahibi olduğu 20 otel, 2 öğrenci yurt kompleksi, tatil köyü, ofis ve fabrika binalarından oluşan portföyünün yanı sıra yatırım aşamasında olan İstanbul Söğütlüçeşme, Bodrum Yalıkavak ve Kıyıkışlacık arsaları bulunan Akfen GYO'nun toplam portföy değeri 600 milyon avro seviyesinde bulunuyor.