Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birlikte Akdeniz Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Akdeniz Üniversitesi tatil mi? Akdeniz Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Akdeniz Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikleAkdeniz Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ileAkdeniz Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki,Akdeniz Üniversitesi tatil mi?Akdeniz Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göreAkdeniz Üniversitesi de tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.