Akdeniz Oyunları Madalya Sıralaması 2022: Akdeniz Oyunları madalya tablosu!

Akdeniz Oyunları madalya sıralaması merak ediliyor. 2022 Akdeniz Oyunları veya resmî adı ile 19. Akdeniz Oyunları, organizasyon tarihindeki 19. etkinlik. 25 Haziran - 5 Temmuz 2022 tarihlerinde Cezayir'in Vahran kentinde yapılacaktır. Peki, Akdeniz Oyunları madalya tablosu son durum nedir? İşte Akdeniz Oyunları madalya sıralaması haberimizde...

AKDENİZ OYUNLARI MADALYA SIRALAMASI 2022

Akdeniz Oyunları madalya sıralaması şu şekildedir:

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı. 60 kiloda ise Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup eden Kerem Kamal altın madalya elde eden bir diğer sporcumuz oldu.

MURAT FIRAT, CEZAYİRLİ RAKİBİNİ DEVİRDİ

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Murat Fırat, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

BİR ALTIN MADALYA DA KEREM KAMAL'DAN

Milli güreşçi Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Kerem Kamal, çeyrek finalde Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükseldi. Kerem, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları Badminton kadınlar çiftlerde Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti, İtalyan rakiplerini finalde 2-0 yenerek altın madalya kazandılar.

İTALYAY'YI 2-0 MAĞLUP ETTİLER

Bugün oynanan yarı final karşılaşmasında Sırbistan'ı 2-0 ile geçen Erçetin-İnci çifti, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İtalya'yı finalde 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup etmeyi başaran Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti, şampiyon oldu.

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