Akdeniz'de hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Akdeniz deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? Akdeniz depremi hangi iller hissetti? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Akdeniz'de gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Akdeniz deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Akdeniz deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? Akdeniz depremi hangi iller hissetti? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AKDENİZ KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.