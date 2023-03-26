AFAD ve Kandilli verilerine göre Akdeniz deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Akdeniz deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Akdeniz depremleri! 26 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Akdeniz deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Akdeniz deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Akdeniz deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Akdeniz depremleri! 26 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AKDENİZ DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Akdeniz 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AKDENİZ SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL