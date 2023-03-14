Kahramanmaraş'ta bugün yaşanan peş peşe depremlerin ardından bir haber de Akdeniz'den geldi. Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Gelişmeler sonrası Akdeniz'de deprem mi oldu? Akdeniz deprem hangi illerde hissedildi merak edildi.

Akdeniz'de saat 19.35'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 4.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. GÜndem olan gelişme sonrası Akdeniz'de deprem mi oldu? Akdeniz deprem hangi illerde hissedildi?

AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, saat 19.35'te meydana gelen depremin yerin 4.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

KANDİLLİ: MERKEZ ÜSSÜ YUNANİSTAN

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarındaki depremin merkez üssünü Yunanistan olarak duyurdu. Kandilli, 20.1 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğünün 5.5 olduğunu belirtti.