Akdeniz'de deprem mi oldu? 3 Haziran 2022 Akdeniz'de nerede deprem oldu? 3 Haziran Akdeniz'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? - Haberler

AFAD ve Kandilli verilerine göre 3 Haziran Cuma günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Akdeniz'de deprem mi oldu? 3 Haziran Cuma Akdeniz'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Akdeniz'de deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU? (3 HAZİRAN 2022)

Kandilli Rasathanesi'ne göre 3 Haziran Cuma bugün saat 19.05'te Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Akdeniz olarak belirlendi.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU? (3 HAZİRAN 2022)

AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Twitter paylaşımı:

" #DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD verilerine göre deprem merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olarak belirlendi.

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