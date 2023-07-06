Akdeniz Bölgesi illeri isimleri: Akdeniz Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Akdeniz Bölgesi haritası! Akdeniz'de bulunan iller nelerdir?

Ülkemizin en güneydeki coğrafi bölgesi Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri ve Akdeniz Bölgesi'nin haritası merak ediliyor. Türkiye'nin toplam 81 ili bulunuyor, Akdeniz Bölgesi'nde ise toplamda 8 il bulunuyor. Peki, Akdeniz bölgesi illerinin isimleri nelerdir? Akdeniz Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri nedir? İşte tüm iller ve isimleri...

Akdeniz Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. İsmini kıyısında olduğu Akdeniz'den alır. Anadolu'nun güneyinde Akdeniz kıyısı boyunca uzanır. Genişliği 120 - 180 km arasında değişir. Akdeniz Bölgesi'nde yer alan iller ve haritası merak ediliyor. Peki, Akdeniz Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Akdeniz Bölgesi haritası! Akdeniz'de bulunan iller nelerdir? Akdeniz Bölgesi illeri isimlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz...

AKDENİZ BÖLGESİ NEREDE, HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Akdeniz Bölgesi Türkiye'nin güneyinde yer alan bir coğrafi bölgedir. Aşağıdan haritadaki yerine bakabilirsiniz.

Akdeniz Bölgesi haritadaki yeri:

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE BULUNAN İLLERİN İSİMLERİ NELERDİR?

Akdeniz Bölgesi'nde toplamda 8 il bulunmaktadır.

Akdeniz Bölgesi illeri isimleri şöyle:

- Adana - Antalya - Burdur - Hatay - Isparta - Mersin - Osmaniye - Kahramanmaraş

Bu illerin dışında bazı illerin bazı ilçeleri de Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Konya'nın Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Taşkent, Hadim, Derebucak, Yalıhüyük ve Ahırlı ilçeleri

Kahramanmaraş (Afşin ve Elbistan ilçeleri hariç. Bu ilçeler Doğu Anadolu'dadır.)

Karaman'ın merkez ilçe ve Ayrancı ilçelerinin bazı bölümleri Ermenek, Sarıveliler, Başyayla

Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Dinar ve Dazkırı ilçeleri

Denizli'nin Acıpayam, Çameli, Bozkurt ve Beyağaç ilçeleri

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri

Niğde'nin Çamardı ve Ulukışla ilçeleri

AKDENİZ BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK İLİ NERESİ?

Akdeniz Bölgesinin en kalabalık şehirleri Antalya ve Adana'dır.

AKDENİZ DENİZİ'NE KIYISI BULUNAN İLLER NERESİ?

Akdeniz'e kıyısı bulunan ve Akdeniz Bölgesi'nde yer alan toplam 4 il vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

- Antalya

- Mersin

- Adana

- Hatay

Ek olarak Muğla'nın bir kısmı da Akdeniz'e kıyıdır. Fakat Muğla Akdeniz Bölgesi'nde değil Ege Bölgesi'nde bulunan bir ilimizdir. Bazı kaynaklara göre Muğla'nın çok küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde olarak kabul edilir.

AKDENİZ BÖLGESİ NÜFUSU NASIL?

2007 nüfus sayımı sonuçlarına göre Akdeniz Bölgesi'nin nüfusu yaklaşık olarak 8,9 milyondur. Akdeniz Bölgesi kıyı bölgelerimize göre daha az nüfusludur. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu yerler Teke ve Taşeli Platosu ile dağlık alanlardır. Akdeniz Bölgesi sulak ve kurak olmayan bir bölge olduğundan nüfus dağınıktır.