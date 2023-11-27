Akdeniz Belediyesi'nden Vergi Ödeme Hatırlatması

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin 2023 yılı 2'nci taksit ödemeleri için son başvuru tarihinin 30 Kasım 2023 Perşembe günü olduğunu bildirdi.

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden vatandaşlara yapılan duyuru ve çağrıda şu ifadeler yer aldı; "Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin 2023 yılı 2'nci ve son taksit ödemeleri, 30 Kasım 2023 Perşembe günü sona ermektedir. Dileyen vatandaşlarımız, belediye merkez binası veznelerine gelerek veya 'www.akdeniz.bel.tr' adresi üzerinden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi bildirimleri ile ilan ve reklam beyannamelerini online olarak da verebilmekte ve ayrıca tüm vergilerini online şekilde ödeyebilmektedir. Vatandaşlarımız, cezalı duruma düşmemek için 30 Kasım 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar söz konusu vergi ve borçlarını belediye merkez binası veznelerine gelerek veya internet üzerinden ödeyebilir, beyannamelerini verebilirler." - MERSİN