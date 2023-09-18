Akdeniz Belediyesi Kadınları Kapadokya'ya Götürdü

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kadınların katılımıyla düzenlediği tarih, kültür ve doğa gezilerine devam ediyor. Son olarak sosyal medya üzerinden başvuru yapan onlarca kadın, Akdeniz Belediyesi tarafından Kapadokya'ya götürüldü.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, kadınların katılımıyla ve Türkiye'nin en güzel bölgelerine düzenlediği tarih, kültür ve doğa gezileri devam ediyor. Bugüne dek yüzlerce kadının katıldığı geziler çerçevesinde, son olarak sosyal medya üzerinden belediyeye başvuru yapan Akdenizli onlarca kadın Kapadokya gezisine götürüldü.

Aralarında 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı deprem felaketinden etkilenen ve aileleriyle birlikte Mersin'e yerleşen kadınlar ile evde kişisel bakım ve Onkobüs hizmeti alan kadınların da olduğu grup, Akdeniz Belediyesine ait otobüsle Türkiye'nin en güzel yerlerinde biri olan Kapadokya'ya geziye götürüldü. Hafta sonu düzenlenen geziye katılan bazı gençler, önceki yıllarda yine Akdeniz Belediyesinin düzenlediği ücretsiz üniversite hazırlık kursları ile yine ücretsiz öğrenci kamplarına da katıldıklarını, bu yıl ise Kapadokya gezisine katılıyor olmaktan ayrıca büyük keyif ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kapadokya turuna çocukları ile katıldıklarını söyleyen bazı anneler de ilk kez böyle bir geziye katıldıklarını ve çok beğendiklerini söyledi. Gezide bol bol hatıra fotoğrafları çektiren ve sevdiklerine çeşitli hediyeler alan Akdenizli kadınlar, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeline teşekkür ederek, bu tür gezilerin devam etmesini diledi. - MERSİN