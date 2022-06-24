Akdeniz Belediyesi hangi parti? Akdeniz Belediye Başkanı hangi partiden? Akdeniz Belediye Başkanı kimdir?

Akdeniz Belediyesi hangi parti? sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olan isimler araştırılıyor. Bu kapsamda merak edilen konulardan biri de Akdeniz Belediyesi oldu. Peki, Akdeniz Belediyesi hangi parti? Akdeniz Belediye Başkanı kimdir? Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak kimdir? Akdeniz Belediyesi hangi partiye ait? Akdeniz Belediye Başkanı hangi partiden? İşte detaylar...

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Seçim sonucuna göre Bağcılar Belediyesi başkanlığına Mustafa Muhammet Gültak seçilmiştir.

AKDENİZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2019 seçimlerinde seçilen isim olan Mustafa Muhammet Gültak AK Parti adayıydı.

MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK KİMDİR?

1969 yılında Mersin'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladı. 1991 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında Mersin Eczacılar Odası Disiplin Kurulu Üyeliği, 2003-2005 yılları arasında Mersin Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 1992 yılından bu yana serbest eczacılık yaptı. 2004-2008 yılları arasında AK Parti Mersin İl Başkanlığı görevini yürüttü.

25. Dönem Mersin Milletvekili olarak görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Mersin ili Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı olarak seçildi.

Haberler.com - Gündem