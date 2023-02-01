Akdeniz Belediye hangi parti? Akdeniz Belediye Başkanı hangi parti? Akdeniz Belediye Başkanı kim?

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AKDENİZ BELEDİYE HANGİ PARTİ?

Akdeniz Belediyesi AK Parti yönetiminde.

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK KİM?

1969 yılında Mersin'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladı. 1991 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında Mersin Eczacılar Odası Disiplin Kurulu Üyeliği, 2003-2005 yılları arasında Mersin Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 1992 yılından bu yana serbest eczacılık yaptı. 2004-2008 yılları arasında AK Parti Mersin İl Başkanlığı görevini yürüttü.

25. Dönem Mersin Milletvekili olarak görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Mersin ili Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı olarak seçildi.