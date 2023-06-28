Akdeniz açıklarında deprem mi oldu? 28 Haziran Akdeniz açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz açıklarında merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.2 şiddetinde meydana geldi.