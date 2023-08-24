Akdamar Kilisesi'nde 11. Ayin İçin Hazırlıklar Başladı

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki tarihi Akdamar Kilisesi'nde, bu yıl 11'incisi düzenlenecek ayin için hazırlıklara başlandı. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, 'Yüzlerce kişi misafirimiz olacak. O misafirlerimizi buradan muhabbetle ve güzel bir şekilde ayrılmasına ilişkin aldığımız tedbirler var' dedi.

VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki tarihi Akdamar Kilisesi'nde, bu yıl 11'incisi düzenlenecek ayin için hazırlıklara başlandı. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, "Yüzlerce kişi misafirimiz olacak. O misafirlerimizi buradan muhabbetle ve güzel bir şekilde ayrılmasına ilişkin aldığımız tedbirler var" dedi.

Gevaş ilçesinde Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915- 921 yılları arasında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan Akdamar Kilisesi'nde, 2005'te restorasyon başlatıldı. Çalışmaların tamamlanması ile tarihi kilise, 2007'de uluslararası bir törenle 'anıt müze' olarak açıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde, ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı. Yurt içinden ve dışından binlerce turistin katıldığı ayin, bu yıl 10 Eylül'de 11'inci kez yapılacak.

'YÜZLERCE KİŞİ MİSAFİRİMİZ OLACAK'

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de ayin için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Her türlü tedbirin alındığını belirten Sezer, "1750 rakımda dünyanın en güzel noktalarından biriyiz. Bu rakımda mavinin, yeşilin ve beyazın değişik tonlarını yaşayabiliyoruz. Her yıl değişik ülkelerden gelen misafirlerimizi Akdamar Adası'nda misafir ediyoruz. Bu yıl da ülkemizin hoşgörü kültürünün ne kadar büyük olduğuna ilişkin Akdamar Adası'nda çok güzel bir ayin gerçekleştireceğiz. Yüzlerce kişi misafirimiz olacak. O misafirlerimizi buradan muhabbetle ve güzel bir şekilde ayrılmasına ilişkin aldığımız tedbirler var" dedi.

'BU ADIMI, ÇOK KIYMETLİ GÖRMEKTEYİZ'

?Bölge insanının son 40 yılda terör olaylarından maddi ve manevi çok ciddi zarar gördüğünü anlatan Sezer, "Bu tür etkinlikler en azından o sıkıntıların azalmasına zemin hazırlayacaktır. Devletimizin atmış olduğu bu adımı, çok kıymetli görmekteyiz. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan, ayinimizi sona erdireceğiz. Akdamar Adamıza her yıl olağanüstü bir ilgi alaka var. Bu ilgi ve alaka gün geçtikçe artıyor. Bu ayinde de geçen ayinlere nazaran daha fazla bir ilgi ve alakanın olacağını hissediyoruz" diye konuştu.