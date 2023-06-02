Akdamar Adası, İran turistlerinin ilgi odağı

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan tarihi kiliseyle inanç turizminin önemli değerlerinden olan Akdamar Adası, İran turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, adanın önemini vurgulayarak, diğer komşu ülkelerdeki turizm potansiyelini de çekmek için çalıştıklarını belirtti.

VAN'ın Gevaş ilçesinde, üzerindeki tarihi kiliseyle inanç turizminin önemli değerlerinden olan Akdamar Adası, havaların ısınmasıyla yurt içi ve yurt dışından gelen turistleri ağırlıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, İran turizm pazarının Van'daki önemini vurgulayarak, "2022'de çoğu İranlı turistlerden oluşan toplam 230 bin turist, bu yılın ilk 5 ayında ise 50 bin kişi Akdamar Adası'nı ziyaret etti. Diğer komşu ülkelerdeki turizm potansiyelini de çekmek için çalışıyoruz" dedi.

Van Gölü'nün ortasındaki ada ve üzerindeki kiliseyi görmeye gelen turistler, Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden kalkan teknelerle yarım saatlik yolculuğun ardından adaya ulaşıyor. İlkbaharda gölün turkuaz rengi ve karla kaplı Artos Dağı manzarası ile Akdamar Adası fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor. Ada, özellikle bu mevsimde yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor. 2007'de uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açılan ve inanç turizmi açısından da önemli olan Akdamar Kilisesi'nde yılda 1 kez ayin de yapılıyor.

İranlı turistlerin Van'ın ekonomisine katkısına değinen Uslu, "Bu vesileyle esnafımızın yüzleri gülüyor. İranlı turistlerin gelişleri özellikle yeme-içme, giyim ve konaklama sektörüne büyük katkı sağlıyor. O açıdan İran turizm pazarının Van üzerindeki önemi çok büyüktür. Farklı ülkelerdeki turizm potansiyelini de Van'a getirmek için çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.