Televizyon ekranlarında yüzünü görmeye hakim olduğumuz Ali Sürmeli'nin annesinin intihar ettiği söyleniyor. Bunun üzerine oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli'nin kim olduğu merak ediliyor. Akçe Sürmeli'nin vefat haberi üzerine vatandaşların merak konularından biri ise Akçe Sürmeli'nin neden intihar ettiği oldu. Akçe Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli annesi kim? Akçe Sürmeli neden intihar etti?

Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli'nin intihar haberi üzerine vatandaşlar Akçe Sürmeli'nin neden intihar ettiğini merak ediyor. Ekranların sevilen yüzü Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ali Sürmeli'nin acı haberi üzerine sevenleri Ali Sürmeli'nin annesi olan Akçe Sürmeli'nin neden intihar ettiğini merak edip araştırıyor. Peki, Akçe Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli annesi kim? Akçe Sürmeli neden intihar etti?

AKÇE SÜRMELİ KİMDİR?

7 Nisan 1969 yılında doğan Ali Sürmeli, televizyon ekranlarında sevilen bir yüz. Televizyonlarda çeşitli birçok projede yer alan Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli, Kocaeli'nde Derince ilçesinde yaşıyordu. 82 yaşında olan Akçe Sürmeli, Kocaeli'ndeki kendi evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.

AKÇE SÜRMELİ NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Televizyonların bilinen yüzü Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli Kocaeli'nde kendi evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak intihar etti. Akçe Sürmeli'nin neden yaşamına son verdiğinin sebebi bilinmiyor.Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi ve polis ekipleri soruşturma başlatarak olayı inceliyor. Kurtlar Vadisi gibi büyük projelerde rol alan Ali Sürmeli'nin, annesi Akçe Sürmeli'nin bir rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli'nde Derince İlçesine birçok kez ziyaret ettiği söyleniyor.