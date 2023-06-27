Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahiller ve konaklama yerleri bayram tatiline hazırlandı. Bayram tatilinin ikinci günü itibariyle tüm rezervasyonunda doluluk oranının yüzde yüze ulaştı.

Akçakoca sahilleri bayrama hazır

Bayramda otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahiller ve konaklama yerleri bayram tatiline hazırlandı. Bayram tatilinin ikinci günü itibariyle tüm rezervasyonunda doluluk oranının yüzde yüze ulaştı.

Kurban bayramı tatiline hazırlanan Akçakoca sahillerinde serinlemek için gelen misafirler kendilerini Karadeniz'in serin sularına bıraktılar. Otel işletmecileri bayram tatilinin ikinci ünü itibariyle tüm rezervasyonunda doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını belirttiler.

Otel işletmecisi Oğuzhan Yemenici, İHA'ya yaptığı açıklamada Akçakoca sahilleri ve tüm konaklamaların hazır olduğunu belirterek "'Bayrama işletme olarak hazırız. Belediye sahilleri ve duşakabinleri hazırladı, bizde tesislerimizi hazırladık. Hava durumumuza göre şu an havalar iyi durumda rezervasyonumuzda bayramın ikinci günü itibariyle doluluk oranımız yüzde yüz oranında. İnsanlar bayramın birinci günü kurbanlarını kesip ardından tatile çıkacaklar. Hava durumuna göre bundan sonrası da iyi gideceğine inanıyoruz. Akçakoca'da ayrıca gezilecek alanlar arasında, kale, şelalemiz, mağaralarımız, tarihi mahalle pazarı olarak hazırız" diye konuştu.