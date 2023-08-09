Akçakoca denize girmek yasak mı 2023 ve Düzce Akçakoca'da denize giriliyor mu merak ediliyor. Meteoroloji'nin fırtına uyarısı ile birlikte bazı il ve ilçelerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için denize girişler yasaklandı. Peki, Akçakoca denize girmek yasak mı 2023? Düzce Akçakoca'da denize giriliyor mu?

Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ilçesinde denize girmek yasak mı sorusu gündeme geliyor. Düzce Akçakoca'da denize giriliyor mu ve Akçakoca'da denize girmek neden yasak merak ediliyor. Konuyla ilgili Akçakoca Kaymakamlığından açıklama yapıldı. Akçakoca denize girmek yasak mı 2023? Düzce Akçakoca'da denize giriliyor mu? Detaylar haberimizdedir…

AKÇAKOCA DENİZE GİRMEK YASAK MI 2023?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için yaptığı şiddetli fırtına uyarısı ile birlikte bazı il ve ilçelerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için denize girişler yasaklandı. İlgili kaymakamlıklardan yapılan duyurulara göre İstanbul'un Şile ve Silivri, Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kandıra ve Kaynarca, Düzce'nin Akçakoca ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize girilmesi yasaklandı.

DÜZCE AKÇAKOCA'DA DENİZE GİRİLİYOR MU?

Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ilçesinde 9 Ağustos günü denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede dün akşamdan itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının plaj ve sahillerde risk oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu kaydedilerek, "Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.