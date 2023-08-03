Akçakoca'da Sıcak Havadan Bunalanlar Sahillere Akın Etti

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar, mavi bayraklı plajlara akın etti. Denize girerek serinlemek isteyenler plajlarda yoğunluk oluştururken, diğerleri ise çay bahçeleri ve çınar ağaçlarının gölgesinde dinlendi. Hava sıcaklığı 31 derece olarak ölçüldü.