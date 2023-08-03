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Akçakoca'da Sıcak Havadan Bunalanlar Sahillere Akın Etti

Turizm Haberleri

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar, mavi bayraklı plajlara akın etti. Denize girerek serinlemek isteyenler plajlarda yoğunluk oluştururken, diğerleri ise çay bahçeleri ve çınar ağaçlarının gölgesinde dinlendi. Hava sıcaklığı 31 derece olarak ölçüldü.

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar, sahillere akın etti.

Mavi bayraklı plajları ve doğayla bütünleşen güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca'da sıcak hava nedeniyle denize girerek serinlemek isteyenler plajlarda yoğunluğa neden oldu.

Yeşil ve mavinin buluştuğu ilçede plajlara gelenler, denize girerek sıcak havanın etkisinden uzaklaştı.

Denize girmeyenler ise çay bahçeleri ile ilçe merkezinde sahil bandında yer alan asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde dinlendi.

İlçede hava sıcaklığı 31 derece, nem ise yüzde 48 ölçüldü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Turizm

Akçakoca Hisarcık Düzce Turizm Haberler

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