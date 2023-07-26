Akçakoca Belediyesi hangi partiden? Akçakoca Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

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AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Akçakoca Belediye Başkanlığını Mehmet Okan Yanmaz yapıyor.

AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET OKAN YANMAZ KİMDİR?

Mehmet Okan Yanmaz, 07 Eylül 1967'de Akçakoca'da dünyaya geldi. O yıllarda babası Merhum Hüseyin Yanmaz Fiskobirlik kurumunda müdürlük yapması sebebiyle İlkokul öğrenimini Trabzon Maçka'da, ortaokul ve lise öğrenimini ise Akçakoca'da tamamladı. Üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde 1989 yılında tamamladı. Askerlik görevine 1989 yılında Eğirdir Dağ komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda başlayarak, Kıbrıs 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Komando Taburu'nda asteğmen olarak devam etti ve vatani görevini teğmen olarak tamamladı.

1991 yılında Yanmaz İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adında işletmeyi kurarak aktif iş hayatına atıldı. 1991 – 2018 yılları arasında Akçakoca başta olmak üzere Düzce genelinde, kendi imkanlarıyla yap-sat projeleri ile toplamda 600'ün üzerinde konut inşaatını tamamladı ve yeni projeler ile devam etmekte. Babası Hüseyin Yanmaz'ın 1977 – 1980 ve 1989 – 1994 yılları arasında iki dönem Akçakoca Belediye Başkanlığı yapması sebebiyle, gençlik yıllarında kendi idealleri arasına, babası Hüseyin Yanmaz'ı örnek alarak yaşadığı şehir olan Akçakoca'ya hizmet etmek adına belediye başkanlığı görevine nail olmayı da ekledi.

1996 yılında Anavatan Partisi'nde bakanlık yapmış olan merhum Avni Akyol'un isteği üzerine, Anavatan Partisi Akçakoca İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Akçakoca Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

2014 yılında herhangi bir siyasi parti mensubu olmamasına rağmen, tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen teklif ile Akçakoca Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

1995 yılında Nursen Hanım ile evlendi. Hüseyin ve Mihrişah isminde iki çocuk babası.