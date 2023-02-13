Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Şanlıurfa'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Akçakale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Akçakale nerede? Akçakale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Akçakale ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Şanlıurfa'da da birçok yerde deprem hissedildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi merak edildi. Peki, Akçakale nerede? Akçakale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Akçakale ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

AKÇAKALE NEREDE?

Akçakale, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 118.426

Rakım: 360 m (1.180 ft)

AKÇAKALE İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Şanlıurfa'da yer alan Akçakale ilçesinin nüfusu 118.426'dır.

AKÇAKALE HANGİ İLE BAĞLI?

Akçakale, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir. Nüfusunun tamamına yakını Arap kökenli Türk vatandaşlardan oluşmaktadır.

İlçenin adı, Türkiye-Suriye sınırı çizilmeden önce "Beyaz Tepe" (yani Tel Ebyâd) olarak adlandırılmaktaydı. Şehir, Harran Ovası üzerine kurulmuştur.

Ekonomi

İlçe halkı daha çok tarımla uğraşmaktadır. Pamuk, buğday ve mısır en çok yetiştirilen ürünler arasındadır.

Suriye İç Savaşı öncesi Akçakale Gümrük Kapısı sayesinde Suriye ile ticari faaliyetler yürütülmekteydi. Savaştan dolayı 7 sene kapalı kalan gümrük kapısı Ocak 2020'de tekrar açılmıştır.

Coğrafya

Akçakale ilçesi deniz seviyesinden 385 metre yükseklikte bulunmaktadır. İlçenin doğusunda Ceylanpınar, batısında Suruç, kuzeyinde Harran ve Eyyübiye, güneyinde ise Suriye bulunmaktadır.