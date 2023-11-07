Akçaabat Köfte tarifi! MasterChef Akçaabat Köfte nasıl yapılır?

Köfte lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Akçaabat Köfte ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Akçaabat Köfte nasıl yapılır? Akçaabat Köfte nedir? Akçaabat Köfte nasıl yapılır, Akçaabat Köfte yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Akçaabat Köfte yapıldı, evde klasik Akçaabat Köfte yapıldı! İşte en güzel Akçaabat Köfte!

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Akçaabat Köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Akçaabat Köfte hazırladı. Peki, Akçaabat Köfte nedir? Akçaabat Köfte nasıl yapılır? Akçaabat Köfte nedir?

AKÇAABAT KÖFTE TARİFİ!

Akçaabat Köfte İçin Gerekli Malzemeler:

900 grdana eti

100 griç yağı

100 gr bayat ekmek

5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tuz

Akçaabat Köfte Yapılışı:

900 gr dana etini ve iç yağını aynı anda makineden çektirerek kıyma haline getirin. Bayat ekmeği ıslatın ve suyunu iyice sıkın. 5 diş sarımsağı ince ince kıyın. 900 gr kıyma ile çekilmiş 100 gr iç yağı toplam 1 kg kıymayı, kıyılmış sarımsak ve 1 yemek kaşığı tuzu kısa bir süre içinde yoğurun. Malzemeyi avuç içinde yassı köfteler haline getirin. Izgarada pişirerek yanında közlenmiş domates ve biberle ikram edin. Yoğurduğunuz malzemeleri 6 saat bekletmeniz daha iyi olacaktır. Buzdolabında beklettiğiniz esnada buzdolabında kokusunu alabilecek birşey olmamasına özen gösterin. Izgarada pişirin. Odun veya kömür ateşinde pişirmeniz ayrı bir lezzet katacaktır. Izgaranızı kuyruk yağı ile yağlarsanız hem köfteler yapışmaz hem de güzel bir lezzet verir.

Kaynak: Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü