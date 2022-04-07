Akbil zammı ne zaman başlıyor? İstanbul toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?

İSTANBUL (Haberler.com) - İett zammı son günlerin en çok konuşulankonularından biriydi ve sosyal medyada gündem oluyordu. Bugün yapılan açıklama sonrası yeni ücretler açıklandı. Peki, Akbile zam mı geldi? İstanbul toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?

İSTANBULKART NE KADAR OLDU?

İBB yönetimi 4 Nisan'daki oturumda çıkan ret kararının üzerinden iki gün geçtikten sonra UKOME toplantısı düzenledi. Oturum İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İBB yönetiminin hazırladığı zam teklifi, bu kez yapılan müzakerelerin ardından revize edilerek oya sunuldu. Teklifte yüzde 40 civarında zam önerildi. Öneri kabul edildi. İstanbul'da ulaşıma son zam 1 Ocak 2022'de yapılmıştı.

YENİ TARİFEYE GÖRE ÜCRETLER

Yeni tarifeye göre tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye çıktı. Öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye, sarı taksi açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye, taksi kısa mesafe ücreti ise 20 TL'den 28 TL'ye çıktı. Minibüslerde 3.75 olan indi-bindi ücreti 5.25 lira oldu.

Okul servis ücretlerinde ise 0-1 km ücreti 396 TL'den 554 TL'ye, personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye çıktı.

Zamlı tarife 9 Nisan itibarıyla geçerli olacak.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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