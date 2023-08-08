TBMM Genel Kurulu, Akbelen gündemiyle olağanüstü toplandı. Yoklama yapılan Genel Kurul'da yeter sayısına ulaşılmasının ardından AKP ve MHP'li vekiller de yerini aldı. Peki, Akbelen son durum ne? Akbelen kararı verildi mi?

Meclis, CHP'nin önerisi üzerine Akbelen Ormanı'ndan ağaç katliamı için olağanüstü toplandı. Genel görüşme için gerekli olan yeter sayıya ulaşıldı. Akbelen kararı verildi mi? Akbelen son durum ne?

AKBELEN SON DURUM NE?

Toplantı için yeter sayıya ulaşılan Genel Kurul'da, maden çalışmalarına dair genel görüşme önerisi alınacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, , "Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağıracak gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız" dedi.

200 milletvekili olan toplantı yeter sayısının sağlanmasının ardından görüşmeye geçildi. Toplantıda, maden çalışmalarına dair genel görüşme önerisi alınacak.