Muğla İkizköy'de Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı'nın kömür sahasını genişletmek için Akbelen Ormanı'nda başlayan ağaç kesiminde çalışmalar merak edildi. Peki, Akbelen ormanı neden kesiliyor, kesim devam ediyor mu? Akbelen ormanında ağaç kesimi durdu mu?

Akbelen ormanı neden kesiliyor, kesim devam ediyor mu? Akbelen ormanında ağaç kesimi durdu mu? araştırılıyor. Muğla Valiliği, Milas'ın Akbelen ormanında Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların tamamlandığı ve bölgede çalışma izni verilen şirket tarafından 130 bin fidan dikeceği ifade etti. Akbelen ormanı neden kesiliyor, kesim devam ediyor mu? Akbelen ormanında ağaç kesimi durdu mu?

AKBELEN ORMANI NEDEN KESİLİYOR?

Muğla Valiliği, Milas'ın Akbelen ormanında Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların tamamlandığı ve bölgede çalışma izni verilen şirket tarafından 130 bin fidan dikeceği ifade etti. 7 gün süren protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası 40 kişi gözaltına alındı. 2 jandarma açığa alındı.

"İŞLETME İZNİ VERİLDİ"

Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Milas'ta bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda, Yeniköy-Kemerköy Termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verildiği kaydedildi.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların bugün itibariyle sona erdiği belirtilen açıklamada, "Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir. Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturamaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz" denildi.

40 GÖZALTI VAR, 2 JANDARMA AÇIĞA ALINDI

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre 40 kişi gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasına göre CHP'li milletvekili Mahmut Tanal'a tartışma yaşayarak görev yerini terk eden jandarmalar açığa alındı. Tanal hakkında ise jandarmalara karşı söylemleri için suç duyurusunda bulunuldu.

MAHMUT TANAL İLE JANDARMA ARASINDA KOVALAMACA

Akbelen Ormanı'nda ağaçların kesilmesine yönelik çevrecilerin eylemleri devam ederken, bölgede olan CHP'li milletvekili Mahmut Tanal, vatandaşların kimlik bilgilerini alan jandarmaya, "Fişleme yapamazsınız" diye tepki gösterdi. Vatandaşların kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalışan Tanal'la astsubay arasında kovalamaca yaşandı. O anlar kameralara yansırken, açıklama yapan Tanal, "Delilleri yok etmek için koşup alandan uzaklaştılar. Bizler de bu hukuk dışı belgelerin peşine düştük." dedi.

MUHARREM İNCE'YE SOĞUK DUŞ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ağaç kesimini protesto eden vatandaşlara destek için geldiği Akbelen'de tepki ile karşılaştı. Alana jandarma korumasıyla gelen ve forumda söz alan İnce'ye vatandaşlar, "Burada kalacaksanız gelin, görünüp gidecekseniz gelmeyin" ve "Oynamaya mı geldin Muharrem?" gibi tepkiler verdi. Tepkiler sonrası İnce, "Sorunu çözmek istiyor musunuz? Bana öyle gelmiyor" diyerek mikrofonu bıraktı ve alanı terk etti.



İŞTE EYLEMLERDEN GERİYE KALAN FOTOĞRAFLAR

88 yaşındaki bir kadın ağaca sarılarak protestolara katıldı