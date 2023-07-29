İnternet üzerinde gündeme gelen fotoğraf ve videoların ardından Akbelen'de ne oluyor? Sorusu merak edildi ve birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Akbelen'de ne oluyor? Akbelen'de son durum ne, neden ağaçlar kesiliyor?

Akbelen'de son durum ne, neden ağaçlar kesiliyor? Sorusu, özellikle sosyal medya platformları üzerinde tepki almakta olan videolar nedeniyle gündeme geldi ve bu nedenle konu hakkındaki araştırmalar internet üzerinde sorgulatıldı. Peki, Akbelen'de ne oluyor? Akbelen'de son durum ne, neden ağaçlar kesiliyor?

AKBELEN'DE NE OLUYOR?

Akbelen'de maden sahasının genişletilmesi için altı gün önce sabah saatlerinde başlayan ağaç kesimi devam ediyor. Pek çok ilden Akbelen'e gelmek isteyen sivil toplum kuruluşu üyelerinin direniş alanına girmesine izin verilmiyor. Jandarma tazyikli suyla çevrecilere müdahale etti.

Bugün Akbelen'de köylülere destek vereceğini duyuran pek çok çevreci sivil toplum kuruluşu üyesi, direniş alanına alınmadı. Jandarma, bölgeye giden yolların girişlerini barikatlarla kapattı. Farklı illerden gelen çevreciler, yolları kapatarak; yasağı protesto etti. Jandarma müdahalesinde çevreciler gözaltına alındı. Jandarma tazyikli suyla müdahale etti.

AKBELEN'DE SON DURUM NE, NEDEN AĞAÇLAR KESİLİYOR?

Maden sahasının genişletilmesi gerekçesi ile ağaçların kesildiği Akbelen Ormanı'nda köylülere destek vereceğini duyuran pek çok çevreci sivil toplum kuruluşu üyesi, direniş alanına alınmadı. Jandarmanın tazyikli su ile müdahale ettiği olaylar esnasında bazı çevreciler gözaltına alındı.