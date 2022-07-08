Akbank mobil çöktü mü? Türkiye'nin bankacılık devlerinden Akbank'ta bu sabah itibarıyla mobil uygulama sistemi çöktü. Arıza nedeniyle işlem yapamayan binlerce müşteri büyük bir mağduriyet yaşıyor. Peki, Akbank neden çalışmıyor? Akbank mobil çöktü mü? Akbank mobil giriş sorunu! Akbank'ta sorun mu var? İşte detaylar...

AKBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

Akbank müşterileri bu sabah mobil bankacılık işlemlerinde hatayla karşılaştı. Uygulama üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar, tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Konunun kısa sürede gündem olmasının ardından Akbank tarafından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz." denildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Akbank'ta gerçekleşen hizmet kesintisi, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcıların yüzlerce tweet atması sonrası "Akbank" etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, tam da Kurban Bayramı tatili öncesinde böyle bir durumun yaşanmasına tepki gösterdi.

O tepkilerden bazıları şu şekilde:



AKBANK'TAN AÇIKLAMA: YOĞUNLUK NEDENİYLE AKSAMA YAŞIYORUZ

Tepkiler sonrasında bankanın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Metinde "Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz." denildi.

"EFT İŞLEM SÜRESİ 16.00'YA KADAR UZATILDI"

Bu açıklamanın ardından banka tarafından bir duyuru daha yapıldı. Paylaşımda "Bankamızın mobil bankacılık kanalında yaşanan yavaşlama ve aksamalar devam ediyor. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Müşterilerimizin EFT işlem süresi 16.00'ya kadar uzatılmıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı tekrar özür dileriz" ifadeleri yer aldı.