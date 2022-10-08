Günümüzde birçok kişi mobil bankacılık uygulaması kullanmakta. Bunlardan bir tanesi de Akbank mobil uygulamasıdır. 8 Ekim tarihinde Akbank mobil uygulamasına giriş yapamayan birçok kişi internet üzerinde Akbank neden açılmıyor? Sorusunu ve Akbank çöktü mü, sorun mu var? Sorusunu araştırmaya ve merak etmeye başladı. Peki, Akbank neden açılmıyor? Akbank çöktü mü, sorun mu var? Akbank'a neden giriş yapılmıyor?

Akbank neden açılmıyor? Sorusu 8 Ekim Cumartesi günü birçok kişi tarafından merak edildi ve araştırmaya başlandı. Akbank bankacılık mobil uygulamasına giriş yapmakta sorun yaşayan kişiler internet üzerinde Akbank neden açılmıyor? Ve Akbank çöktü mü, sorun mu var? Sorularını araştırıyor. Peki, Akbank neden açılmıyor? Akbank çöktü mü, sorun mu var? Akbank'a neden giriş yapılmıyor?

AKBANK NEDEN AÇILMIYOR?

Akbank mobil uygulamasının açılmaması için birçok sebep bulunabilir fakat 8 Ekim Cumartesi günü birçok kullanıcı, mobil uygulamaya yaparken sorun yaşadığını bildirdi. Akbank'da sorun olduğunu yetkililer tarafından açıklama yapılmadığı sürece kesin olarak anlamak pek mümkün değildir fakat bunun için kullanabileceğimiz birçok araç bulunmakta. Akbank üzerinde sorun yaşayan kullanıcıların hata raporu gönderen bir araç üzerinde yer alan grafikleri inceleyerek, son 24 saatte Akbank uygulaması üzerinde yaşanan problemleri anlamak mümkün.

Grafikte yer alan yükselmenin sebebi son saatlerde yapılan hata bildirimleridir. Yani birçok kullanıcı son saatlerde Akbank mobil uygulaması üzerinde bir sorun olduğunu bildirerek olağanüstü bir durum olduğunu bildirmiş.