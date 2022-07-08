Akbank kullanıcıları, uygulamaya girmek istediklerinde eriş sorunu ile karşılaştılar ve Akbank'a neden girilmiyor, Akbank mobil şubede sorun mu var gibi soruların yanıtlarını araştırdılar. Ancak sorun kısa sürede çözüldü ve sorun çözüme kavuşturuldu. Akbank mobil sorun mu var? Akbank mobil enden hata veriyor?

AKBANK MOBİL SORUN MU VAR?

Akbank uygulamasını kullanmak isteyen vatandalar sorunla karılaştı. Bankadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

Bugün Akbank için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir.

AKBANK HAKKINDA

Akbank, Ocak 1948'de Adana'da Hacı Ömer Sabancı'nın da aralarında bulunduğu bir grup iş insanı tarafından bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak amacıyla kurulmuş özel banka. Yaklaşık 94 milyar dolar seviyesindeki aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük bankalarından biri haline gelmiştir.

Akbank 2017 yılında Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası" araştırmasında üst üste 6. Kez 'Türkiye'nin En Değerli Banka Markası' olmuştur. Akbank bu marka değeri ile dünya genelinde 500 bankanın bulunduğu listede 94. sırada yer almıştır.[3] Akbank ayrıca, 2015 yılında Brand Finance'in yaptığı "Dünyanın En Değerli 500 Markası" araştırmasında "Türkiye'nin En Değerli Markası" olmuştur. Banka'nın İstanbul'daki ilk şubesi 14 Temmuz 1950 tarihinde Sirkeci'de açılmış, 1954 yılında ise Genel Müdürlük İstanbul'a taşınmıştır. 1963 yılında tüm bankacılık işlemlerinde otomasyona geçmiştir. Banka'nın ilk yurt dışı temsilciliği Almanya'nın Frankfurt şehrinde açılmıştır. Banka, 1983 yılında ise daha sonra adı Sabancı Bank olarak değiştirilen ve yurt dışında kurulan ilk Türk özel sektör bankası olan Ak International Ltd.'i hizmete açmıştır. 1992 yılında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 1997 yılında Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2000 yılında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Özel Bankacılık Bölümü ve 2002 yılında Ak Emeklilik A.Ş.'yi kuran Akbank, 2005 yılında Ak Finansal Kiralama A.Ş.'yi de bünyesine katmıştır. Mayıs 2005'te Ak Emeklilik, Ak Sigorta'ya satılmıştır.

Haberler.com - Gündem