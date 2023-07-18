Akbank, İstanbul YMMO ile iş birliği yaparak yeminli mali müşavirlere özel ayrıcalıklar sunuyor

Akbank, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İstanbul YMMO) iş birliği ile bu meslek grubuna özel ayrıcalıkların olduğu finansal ürün ve çözümler sunuyor. İstanbul YMMO'ya kayıtlı YMM'ler, Akbanklı olduklarında çeşitli avantajlardan faydalanabiliyorlar.

Akbank, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İstanbul YMMO) iş birliği ile bu meslek grubuna özel ayrıcalıkların olduğu finansal ürün ve çözümler sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, İstanbul YMMO ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında yeminli mali müşavirlere özel ayrıcalıklar sunuyor.

Buna göre, İstanbul YMMO'ya kayıtlı YMM'ler, "1020ISTYMM" kodu ile mobilden Akbanklı olduklarında 2 bin 500 TL chip-para kazanma fırsatı yakalıyor.

Akbank ayrıca, Akbank Mobil ve İnternet'ten ücretsiz para transferi, 12 ay boyunca Wings ile 2 bin TL ve üzeri harcama sözünde 50 bin mil puan veya 400 TL'ye varan chip-para ödülü, 250 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve uygun kriterdeki müşterilere yatırım danışmanlığı ayrıcalıklarıyla Yeminli Mali Müşavirleri destekliyor.

Akbank'ın sunduğu diğer imkanlar arasında ise kişiye özel müşteri temsilcisi hizmeti, yüzde 50 indirimli kiralık kasa fırsatı, ATM'den yüksek limitli çekim hakkı, yurtdışı nakit çekim ücreti istisnası ve ayrıcalıklı altın ve döviz fiyatlaması sunan "Anlık Döviz" hizmeti bulunuyor.

Yeminli Mali Müşavirler aynı zamanda Ak Sigorta'dan Wings kartı ile satın alacakları iş yeri sigortası hizmetlerinde 500 TL chip-para kazanıyor. Emekli maaşını Akbank'a taşıyan YMM'ler ise 11 bin 500 TL'ye varan ödül kazanıyor.