Akbank çöktü mü? 4 Nisan Perşembe Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? Akbank para gönderemiyorum?

Akbank mobil bankacılık uygulamasına erişim sağlayamayan ve işlem gerçekleştiremeyen birçok Akbank müşterisi internet üzerinde Akbank çöktü mü? Ve Akbank'ta sorun mu var? Sorularını araştırıyor. Peki, Akbank çöktü mü? 4 Nisan Perşembe Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? Akbank para gönderemiyorum?

AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Akbank'da sorun olduğunu yetkililer tarafından açıklama yapılmadığı sürece kesin olarak anlamak pek mümkün değildir fakat bunun için kullanabileceğimiz birçok araç bulunmakta. Akbank üzerinde sorun yaşayan kullanıcıların hata raporu gönderen bir araç üzerinde yer alan grafikleri inceleyerek, son 24 saatte Akbank uygulaması üzerinde yaşanan problemleri anlamak mümkün. Anlık olarak Akbank mobil uygulaması için bildirilen raporlar şu şekildedir: