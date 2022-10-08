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Akbank'a neden ulaşılamıyor? 8 Ekim Cumartesi Akbank'da sorun mu var?

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Akbank'a neden ulaşılamıyor? 8 Ekim Cumartesi Akbank'da sorun mu var?

8 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde birçok Akbank müşterisi yaşadıkları sorunları sosyal medya üzerinden dile getirmeye başladı. Kullanıcılar Akbank'a neden ulaşılamıyor? Sorusunu ve 8 Ekim Cumartesi Akbank'da sorun mu var? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Akbank'a neden ulaşılamıyor? 8 Ekim Cumartesi Akbank'da sorun mu var?

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Akbank'a neden ulaşılamıyor? Sorusu, gün içerisinde birçok Akbank müşterisi tarafından araştırılıyor. Akbank mobil uygulamasında yer alan borçların ikiye katlandığını dair birçok gönderi sosyal medya üzerinde paylaşılmaya başlandı. Peki, Akbank'a neden ulaşılamıyor? 8 Ekim Cumartesi Akbank'da sorun mu var?

AKBANK'A NEDEN ULAŞILAMIYOR?

Akbank'da sorun olduğunu yetkililer tarafından açıklama yapılmadığı sürece kesin olarak anlamak pek mümkün değildir fakat bunun için kullanabileceğimiz birçok araç bulunmakta. Akbank üzerinde sorun yaşayan kullanıcıların hata raporu gönderen bir araç üzerinde yer alan grafikleri inceleyerek, son 24 saatte Akbank uygulaması üzerinde yaşanan problemleri anlamak mümkün.

Akbank'a neden ulaşılamıyor? 8 Ekim Cumartesi Akbank'da sorun mu var?

Grafikleri incelediğimiz zaman, yapılan raporlamalarda anormal bir durum söz konusudur. Normalde olması gereken sayıların üstünde bir rakam olduğu için bu durum Akbank'da olağanüstü bir hal olduğu anlamını taşımaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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