AKATRYAKIT zam mı geldi? Benzin ve motorine yüzde kaç zam yapıldı? - Haberler

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurunun 16 liranın üzerinde seyretmesiyle akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Benzin ve motorine son 1 hafta içinde 3. kez zam geldi. Peki, benzin ve motorine yüzde kaç zam yapıldı?

Zammın ardından İstanbul'da 25.01'den satılan benzinin litresi 26.23'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 25.13'ten 26.35'e çıktı.

İstanbul'da 24.45'ten satılan motorinin litresi 25.94'e yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 24.56'dan 26.05'e çıktı.

SON 1 HAFTADA 3. ZAM

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde ise benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı. Bugünkü zamla birlikte son bir haftada benzine 3 lira 37 kuruş, motorine ise 3 lira 84 kuruş zam gelmiş oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.