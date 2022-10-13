Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Akasya Aslıtürkmen'in hayatı merak ediliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun paylaşımları beğeni topluyor. Peki, Akasya Asıltürkmen kimdir? Akasya Asıltürkmen kaç yaşında, nereli? Akasya Asıltürkmen hayatı ve biyografisi nedir?

Birçok yapımda rol alan Akasya Aslıtürkmen'in hayatı herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Akasya Asıltürkmen kimdir? Akasya Asıltürkmen kaç yaşında, nereli? Akasya Asıltürkmen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AKASYA ASILTÜRKMEN KİMDİR?

Oyuncu Akasya Aslıtürkmen, 14 Nisan 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Küçüklükten beri oyunculukla ilgilenen sanatçı, Ali Poyrazoğlu'nun kurslarına katıldı.

Mimar Sinan Üniversitesi oyunculuk bölümünü bitirdi. Bir dönem İstanbul Devlet Tiyatro'sunda ve Semaver Kumpanyasında çalıştı. 2016 yılında Serdar Özmen ile evli olan oyuncu, 2019 yılında boşandı. Pera adında bir kızı var.

Rol aldığı oyunlar

Bekarlığa Veda (oyun) : Elizabeth Coleman - BO Sahne - 2016

İnternette Tanışan Son Çift (oyun) : Tito - Dilek Sever - BO Sahne - 2015

Romeo'yu Beklerken (oyun) : Sarah Groshala - Tiyatro Yan Etki - 2014

Kırmızı Yorgunları (oyun) : Özen Yula - Emek Sahnesi - 2013

Pamuk Prenses Müzikali (oyun) : Yavuz Pekman - İş Sanat - 2012

Aşk Kokusu (oyun) : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2011

Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010

Göktaşı : Friedrich Dürrenmatt - Tekin Akmansoy Tiyatrosu - 2009

Fesleğen Çıkmazı : Meltem Yıldırım - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch \ Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya - 2004

Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2002

Filmografisi

Enkaz - 2016 -

Başrolde Aşk (2011) (Dizi) - Eda

Bana Bunlarla Gel - 2010

İpsiz Recep - (2009) - Marika

Tarık ve Diğerleri - (2006-2007) - Kehribar

Araf (2006) - Eda

Felek Ne Demek - (2006) (Dizi) - Zekiye

Keloğlan Kara Prens'e Karşı (2006) - Taşkız

Pamuk Prenses 2 - (2005) - Füsün

Saklambaç (2005) (Dizi) - Bağdegül

Çınaraltı (2004) (Dizi) - Esin

Dayı - (2004) (Dizi) - Müge

Lise Defteri - (2003) - (Dizi) - Ayça

Vaka-i Zaptiye - (2002) (Dizi) > Lebibe

Nasıl Evde Kaldım - (2001) (Dizi)

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - (2000)

Sıdıka - (1997) (Dizi) - Kız Arkadaş (Konuk Oyuncu)

İstanbul Kanatlarımın Altında - (1996)

Eğitimler

Kamera Önü Oyunculuk : Bahçeşehir Üniversitesi - 2015 - 2016

Yaratıcılık Atölyesi : Alan Experience - 2016

Gözyaşı Atölyesi : Tezgahçılar - 2015

Müzikal Oyunculuğu : Stage Studio - 2014

Kamera Önü Oyunculuk - Diksiyon - Güzel ve Etkili Konuşma : Pana Akademi - 2009