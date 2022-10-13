Akasya Asıltürkmen kimdir? Akasya Asıltürkmen kaç yaşında, nereli? Akasya Asıltürkmen hayatı ve biyografisi!
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Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Akasya Aslıtürkmen'in hayatı merak ediliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun paylaşımları beğeni topluyor. Peki, Akasya Asıltürkmen kimdir? Akasya Asıltürkmen kaç yaşında, nereli? Akasya Asıltürkmen hayatı ve biyografisi nedir?
Birçok yapımda rol alan Akasya Aslıtürkmen'in hayatı herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Akasya Asıltürkmen kimdir? Akasya Asıltürkmen kaç yaşında, nereli? Akasya Asıltürkmen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
AKASYA ASILTÜRKMEN KİMDİR?
Oyuncu Akasya Aslıtürkmen, 14 Nisan 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Küçüklükten beri oyunculukla ilgilenen sanatçı, Ali Poyrazoğlu'nun kurslarına katıldı.
Mimar Sinan Üniversitesi oyunculuk bölümünü bitirdi. Bir dönem İstanbul Devlet Tiyatro'sunda ve Semaver Kumpanyasında çalıştı. 2016 yılında Serdar Özmen ile evli olan oyuncu, 2019 yılında boşandı. Pera adında bir kızı var.
Rol aldığı oyunlar
Bekarlığa Veda (oyun) : Elizabeth Coleman - BO Sahne - 2016
İnternette Tanışan Son Çift (oyun) : Tito - Dilek Sever - BO Sahne - 2015
Romeo'yu Beklerken (oyun) : Sarah Groshala - Tiyatro Yan Etki - 2014
Kırmızı Yorgunları (oyun) : Özen Yula - Emek Sahnesi - 2013
Pamuk Prenses Müzikali (oyun) : Yavuz Pekman - İş Sanat - 2012
Aşk Kokusu (oyun) : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2011
Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010
Göktaşı : Friedrich Dürrenmatt - Tekin Akmansoy Tiyatrosu - 2009
Fesleğen Çıkmazı : Meltem Yıldırım - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch \ Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya - 2004
Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2002
Filmografisi
Enkaz - 2016 -
Başrolde Aşk (2011) (Dizi) - Eda
Bana Bunlarla Gel - 2010
İpsiz Recep - (2009) - Marika
Tarık ve Diğerleri - (2006-2007) - Kehribar
Araf (2006) - Eda
Felek Ne Demek - (2006) (Dizi) - Zekiye
Keloğlan Kara Prens'e Karşı (2006) - Taşkız
Pamuk Prenses 2 - (2005) - Füsün
Saklambaç (2005) (Dizi) - Bağdegül
Çınaraltı (2004) (Dizi) - Esin
Dayı - (2004) (Dizi) - Müge
Lise Defteri - (2003) - (Dizi) - Ayça
Vaka-i Zaptiye - (2002) (Dizi) > Lebibe
Nasıl Evde Kaldım - (2001) (Dizi)
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - (2000)
Sıdıka - (1997) (Dizi) - Kız Arkadaş (Konuk Oyuncu)
İstanbul Kanatlarımın Altında - (1996)
Eğitimler
Kamera Önü Oyunculuk : Bahçeşehir Üniversitesi - 2015 - 2016
Yaratıcılık Atölyesi : Alan Experience - 2016
Gözyaşı Atölyesi : Tezgahçılar - 2015
Müzikal Oyunculuğu : Stage Studio - 2014
Kamera Önü Oyunculuk - Diksiyon - Güzel ve Etkili Konuşma : Pana Akademi - 2009