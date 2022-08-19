Akaryakıta zam var mı? Motorine zam var mı?
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Peki, Akaryakıta zam var mı? Motorine zam var mı?
Petrol piyasasında yaşanan dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Peki, Akaryakıta zam var mı? Motorine zam var mı? İşte detaylar haberimizde...
AKARYAKITA ZAM VAR MI?
Alınan bilgiye göre; motorinin litresi 1 lira 7 kuruş artacak. Gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği, pompaya yansıyacak.
FİYAT KAÇ LİRA OLACAK?
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 7 kuruşa, İzmir'de 25 lira 20 kuruşa, Ankara'da ise 25 lira 19 kuruşa çıkacak.