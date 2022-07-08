Akaryakıta zam var mı? (GÜNCEL): 8 - 9 Temmuz Benzine ve Motorine ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine zam gelecek mi? Benzine zam ne kadar? Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorine bugün itibarıyla 2 lira 8 kuruşluk indirim gelirken, bu geceden itibarense 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,42 liraya yükselecek.

MOTORİNE BUGÜN BÜYÜK İNDİRİM GELMİŞTİ

Brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubuna bugün itibarıyla 2 lira 8 kuruş indirim yapıldı.

ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM

Motorine bugün gelen büyük indirimin ardından araç sahiplerine bir de kötü haber geldi. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 25,42 LİRAYA YÜKSELECEK

Yarından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,42 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI

08.07.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 25,19 TL

Gazyağı TL/lt: 22,15 TL

Motorin TL/lt: 24,55 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 24,60 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,69 TL

Fuel Oil TL/Kg: 13,82 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 10.69 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 10.44 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 10.74 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.50 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.49 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.60 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.73 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.57 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 105,20 dolardan işlem görüyor.

Dün 106,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 105,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,72 dolardan alıcı buldu.

Küresel arz daralması endişeleri, resesyon riskinin talebi düşürmesi beklentisine rağmen fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Çarşamba günü Rusya'nın Novorossiysk Bölge Mahkemesinin çevre ihlalleri gerekçesiyle Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) faaliyetlerini 30 gün süreyle askıya aldığını açıklaması arz endişelerini desteklemişti. Ancak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün yaptığı açıklamada, petrol sevkiyatı için Trans Hazar Koridoru'nun öncelikli hale getirilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Tokayev, özellikle petrol sevkiyatı için güzergahların çeşitlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Öncelikli yön Trans Hazar Koridoru'dur. KazMunayGaz'a (Kazakistan'ın Ulusal Petrol Şirketi) bunu uygulama talimatını veriyorum." dedi.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış da talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 8,2 milyon varil (yüzde 2) artarak 423 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2,5 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 219 milyon 100 bin varil oldu.

Brent petrolde teknik olarak 105,62 ile 106,26 dolar aralığının direnç, 104,61 ile 104,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 8 Temmuz 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 8 Temmuz 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 8 Haziran 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.