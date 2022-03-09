Akaryakıta zam iptal mi edildi? 9 Mart Akaryakıta zam gelecek mi? Bu gece akaryakıta zam gelecek mi?

Akaryakıta zam iptal mi edildi? Benzine zam iptal mi, motorine zam iptal mi gibi sorular araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Son bir haftada 5. kez akaryakıta zam yapılması üzerine yeni zam gelecek mi merak ediliyor. Peki son zamların ardından Akaryakıta zam var mı? 9 Mart Akaryakıta zam gelecek mi? Bu gece akaryakıta zam gelecek mi? Benzine yeni zam var mı? Bu akşam akaryakıta, benzine, mazota zam gelecek mi? İşte detaylar...

AKARYAKITA ZAM İPTAL Mİ EDİLDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 10 Mart'ta benzine yapılan 79 kuruşluk zam ve motorine yapılan 2 lira 25 kuruşluk zammın iptal edildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte benzin Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de 20,46 liradan satılmaya devam edecek. Motorin ise Ankara'da ortalama 22,92 liradan, İstanbul'da 22,83 liradan, İzmir'de İzmir'de 22,92 liradan satılacak.

AKARYAKITA ZAM MI GELMİŞTİ?

Brent petrolün fiyatı Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselişini sürdürürken, bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Son bir haftada 5 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı. Zam sonrası benzinin fiyatı 20 lirayı aştı, motorinin fiyatı ise 23 lira sınırına dayandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

9 MART BU GECE AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Son 1 haftada akaryakıta 5. zam yapıldığı için bugün de vatandaşlar akaryakıta zam gelecek mi merak ediyor. Henüz akaryakıta zam geleceği yönünde bugün EPGİS'ten yapılmış bir açıklama bulunmamaktadır.

AKARYAKIT FİYATLARI

09.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 20,34 TL

Gazyağı TL/lt: 20,81 TL

Motorin TL/lt: 22,82 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 22,85 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,51 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,90 TL

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