Akaryakıta zam var mı? 4 - 5 Ekim Benzine motorine zam gelecek mi? Mazota zam var mı?

Çarşamba günü OPEC ülkeleri toplantısında yüksek oranlı arz kesintisine gideceğine yönelik beklentiler ve Rusya -Ukrayna Savaşı'nın şiddetini sürdürmesi gibi nedenlerle petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Akaryakıta zam var mı? Benzine motorine zam gelecek mi? Mazota zam var mı? Merak edildi.

Akaryakıta zam var mı? Çarşamba günü OPEC ülkeleri toplantısında yüksek oranlı arz kesintisine gideceğine yönelik beklentiler ve Rusya -Ukrayna Savaşı'nın şiddetini sürdürmesi gibi nedenlerle petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Akaryakıta zam var mı? Benzine motorine zam gelecek mi? Mazota zam var mı? Benzine zam var mı? Merak edildi. İşte detaylar...

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Çarşamba günü yapılacak olan OPEC ülkeleri toplantısında yüksek oranlı arz kesintisine gideceği haberleri brent petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,10 TL, benzine 62 kuruş zam bekleniyor. Vatandaşlar ise brent petrol fiyatının düştüğü dönemde akaryakıta indirim gelmemesine, tersi bir durum söz konusu olduğu zamansa jet hızıyla zam yapılmasına isyan ederek "Neden?" diye sordu.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş zam yapılacağı açıklanırken motorin grubuna 1,10 TL zam bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 lira olarak değerleniyor.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Ancak bu zam haberi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Onlarca insan petrolün günlük yüzde 5'e yakın değer kaybettiği bir dönemde motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelmemesini hatırlatarak, ilk zam haberinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesini eleştirdi. Yorumların ardından "motorin" etiketi kısa sürede TT oldu.

OİNDİRİMGELECEK" ETİKETİ İLE SESLERİNİ DUYURMUŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde de aynı dertten muzdarip olan vatandaşlar sosyal medyada #OİndirimGelecek etiketi ile kampanya başlatmıştı.