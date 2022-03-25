Akaryakıta zam var mı? 25 - 26 Mart Benzin ve Motorine zam gelecek mi? Akaryakıta BU GECE zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıta zam var mı? Brent petrol fiyatlarının 120 dolara dayanması Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Araç sahipleri Akaryakıta bu gece zam var mı? Akaryakıta zam gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Akaryakıta zam geldi mi sorularına yanıt aradı. Peki, Benzine ve Motorine zam mı var mı? 26 Mart Benzin ve mazota zam geldi mi? Mazota zam var mı? Güncel benzin ve mazot fiyatları haberimizde...

25 MART AKARYAKITA ZAM VAR MI?

25 Mart bu gece akaryakıta zam haberi henüz gelmedi. Geldiği takdirde ilerleyen saatlerde haberimizde güncellenecektir.

BENZİNE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Brent petrol fiyatlarının 120 dolara dayanması Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Buna göre, bugünden itibaren pompaya yansımak üzere motorin grubuna 1.39 TL zam geldi. Böylelikle İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 23.64 TL seviyelerine yükseldi. Öte yandan benzin ise 20 liraya dayandı.

Rusya ve Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrol fiyatlarının artışı akaryakıt ücretlerine de yansıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubuna 1.39 TL zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası İstanbul'da ortalama motorin fiyatı ortalama 23.64 TL seviyelerine yükseldi. Öte yandan benzinin fiyatı ise 20 lira seviyelerine dayandı.

BRENT PETROL FİYATI



Brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 119-120 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artması, motorine zam olarak yansıdı.

AKARYAKIT FİYATLARI

25.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,80 TL

Gazyağı TL/lt: 22,09 TL

Motorin TL/lt: 23,61 TL

TL/lt: 23,61 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 23,66 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,58 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,52 TL

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İZMİR'DE GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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