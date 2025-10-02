Akaryakıta zam mı geliyor? 2 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Global piyasalarda petrol fiyatlarının oynak seyri ve döviz kurlarındaki artış, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor. Özellikle LPG'de 2 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak. Peki, Akaryakıta zam mı geliyor? Benzine zam mı geliyor? Mazota zam mı geliyor? 2 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

AKARYAKITA ZAM MI GELİYOR? 2 EKİM 2025 GÜNCEL DURUM

Benzin ve motorin fiyatları ise şimdilik sabit kalsa da uzmanlar, uluslararası piyasalardaki gelişmelerin yeni zam veya indirim ihtimalini gündemde tuttuğunu belirtiyor. Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarındaki güncel durum, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösteriyor. İşte 2 Ekim 2025 itibarıyla detaylı fiyat tablosu ve piyasa analizi.

2 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2 Ekim itibarıyla Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 53,03 TL – 54,35 TL arasında

Motorin: 54,31 TL – 55,76 TL arasında

LPG: 25,88 TL – 26,51 TL arasında

Fiyatlardaki bu farklılık, şehirler ve bölgeler arasında dağıtım maliyetleri ve vergilendirme farklarından kaynaklanıyor. Özellikle LPG'deki 1 TL'lik artış, önümüzdeki günlerde pompaya yansıyacak ve tüketiciyi doğrudan etkileyecek.

BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Uzmanlar, benzin fiyatlarının şu an sabit olduğunu belirtiyor. Ancak Brent petrol ve dolar/TL kurundaki hareketlilik, benzinde yeni bir artış ihtimalini gündeme getiriyor.

Türkiye Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) yetkilileri, uluslararası piyasalardaki dalgalanmanın pompaya yansıma hızının, tüketici davranışları ve dağıtım koşullarına bağlı olduğunu ifade ediyor.

MOTORİNE (MATOZ) ZAM MI GELİYOR?

Motorin fiyatları da şu an için sabit kalmış durumda. 2 Ekim 2025 itibarıyla motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası: 54,46 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 54,31 TL

Ankara: 55,45 TL

İzmir: 55,76 TL

Ancak döviz kurlarındaki ani yükseliş ve küresel petrol fiyatlarındaki oynaklık, motorin fiyatlarında kısa vadede artış ihtimalini yüksek kılıyor. Sektör temsilcileri, özellikle lojistik ve taşımacılık maliyetlerinin artması durumunda motorine zam gelme olasılığını değerlendiriyor.

2 EKİM İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da akaryakıt fiyatları, Avrupa ve Anadolu yakasında farklılık gösteriyor:

Avrupa Yakası:

Benzin: 53,19 TL

Motorin: 54,46 TL

LPG: 26,51 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 53,03 TL

Motorin: 54,31 TL

LPG: 25,88 TL

Şehirdeki farklı fiyatlar, dağıtım ve lojistik maliyetleri, vergi ve bölgesel rekabetten kaynaklanıyor.

2 EKİM ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da 2 Ekim 2025 itibarıyla pompa fiyatları şu şekilde:

Benzin: 54,02 TL

Motorin: 55,45 TL

LPG: 26,40 TL

Ankara'daki fiyatlar, İstanbul'a kıyasla biraz daha yüksek seyrediyor. Uzmanlar, başkentteki yüksek lojistik maliyetlerin bu farkta etkili olduğunu belirtiyor.

2 EKİM İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de güncel fiyatlar:

Benzin: 54,35 TL

Motorin: 55,76 TL

LPG: 26,33 TL

İzmir'de özellikle motorin fiyatları, ulusal ortalamanın üzerinde seyrediyor. Bu durum, kentin liman ve dağıtım maliyetleri ile doğrudan ilişkilendiriliyor.